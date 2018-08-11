Наркоманов в Норвегии власть обеспечит бесплатным героином

Доступный наркотик лишит наркоманов необходимости идти на преступления для его получения.

Нестандартный подход к решению проблемы наркотической зависимости продемонстрировали в Норвегии. Там 400 наркоманов с 2020 года власть обеспечит бесплатным героином в рамках пилотной программы для улучшения качества жизни. Еще в 2017 году в стране был проведен референдум о декриминализации приема и хранения наркотиков, за что проголосовало большинство граждан, но при этом легализировать свободное распространение наркотических веществ никто не собирается. За прием и хранение наркотиков больше не будут сажать в тюрьму, но предпишут лечение зависимости.

Выдача бесплатного героина даст возможность зависимым людям не заниматься проституцией, не идти на грабежи и прочие преступления, для того, чтобы раздобыть денег на наркотики. Кроме того, наркоманы перестанут спонсировать накродилеров, обогащая их своими и чужими деньгами, а, следовательно, пострадает и весь преступный наркобизнес, чего и добиваются власти Норвегии.