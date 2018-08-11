Во Франции ворон обучили профессии дворника

Целью такой дрессировки было показать, что даже сама природа иногда лучше заботится об окружающей среде, чем люди.

6 ворон, начиная со следующей недели, будут подбирать окурки и прочий мелкий мусор в историческом тематическом парке Пюи-дю-Фу, французский департамент Вандея. За работу дворника птиц будут премировать вкусным кормом. Как только пернатый «профессионал» уборки опустит окурок в специальную коробку, он получит от работника парка угощение.

По словам организаторов акции, вороны – это умные птицы, и, если их правильно дрессировать, они с удовольствием пойдут на контакт, воспринимая некоторые действия, как игру. Администрация парка выразила надежду, что если пернатые дворники покажут, как следить за чистотой, их примеру последуют и люди.

Ирина Летинская