Возвращение блудного пушистика: В США кот «пришел» домой после семи лет странствий

Вернуться ему помогли сотрудники центра защиты животных MSPCA Cape Cod.

В США произошла душераздирающая история возвращения блудного пушистика. Ее рассказала пресс-служба центра защиты животных MSPCA Cape Cod, расположенного в штате Массачусетс. Глава информационного отдела Роб Хальпин сообщил, что сотрудники центра нашли кота по кличке Тиггер (Tigger) в одном из приютов 31 июля. Специалисты отсканировали чип животного и узнали номер телефона хозяев. Так они смогли связаться с хозяйкой пушистика. Женщина рассказала, что блудный кот «пришел» домой после семи лет странствий, хотя она уже не надеялась вновь встретиться с любимцем. Роб Хальпин рассказал, что хозяйка кота была очень рада возвращению пушистика.

Следует отметить, что это не первая подобная история в США. Прошедшим летом ветеринар из города Сковхеган нашел кота по кличке Ромео, который «ушел из дома» более года назад. За это время пушистый успел отойти от родного поселка в штате Мэн на 193 километра. Хозяин был рад возвращению любимца, хотя успел завести другого кота. Ромео также удалось найти благодаря микрочипу с контактами хозяина.

Виктория Озерова