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| | Кошка-провидец предрекла начало войны в Лондоне

Кошка-провидец предрекла начало войны в Лондоне

Сегодня, 16:40

Животное старалось спасти своё потомство.

В Лондоне в 1936 году в монастырь Святого Августина забрела бродячая кошка, которую приютили настоятели церкви. Питомцу присвоили прозвище Вера, а во время проповедования она всегда сидела смирно рядом с пастором, который произносил молитвенные речи. Вскоре Вера принесла своё первое, а как выяснилось позже, и последнее потомство, которым стал маленький котёнок, получивший прозвище Панда. Малыш появился на свет в 1940 году, а уже через несколько месяцев в начале сентября Вера настоятельно стала требовать допуска к церковному подвалу. Когда прихожане открыли двери, чтобы узнать, что нужно животному, она спустила туда Панду.

Не понимая причины столь странного поведения Веры, пастор несколько раз выносил котёнка обратно на поверхность из подвала. Однако, упёртая мать каждый раз относила своего малыша вниз, а один раз даже пропустила церковную службу, заботясь о котёнке, чего ранее не происходило. Вскоре все прихожане поняли причину, по которой Вера так отчаянно старалась укрыть Панду в подвале, так как через несколько дней начались авиаудары по Лондону, вследствие которых погибли более 400 человек. Отец Росс вернулся к церкви и обнаружил, что здание монастыря было почти полностью разрушено. Священнослужителю удалось достать из подвала Веру и Панду за несколько минут до того, как крыша здания рухнула, развалив всю конструкцию. Кошка-провидец, сумевшая предречь начало войны в Лондоне, получила особую медаль за храбрость, а её вручение проходило в рамках специально устроенной для Веры церемонии в 1945 году, на которой появился даже Архиепископ Кентерберийский.


Александр Вест
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