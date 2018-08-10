Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля

Странный урожай собрали Марли и Пауло Сикинель в Санта-Катарине. Люди выращивают овощи для личных нужд, и прежде они не видели ничего схожего.

В Бразилии местные фермеры вырастили картофельный клубень весом в восемь килограммов, но больше всего сельских жителей впечатлила форма продукта: картофелина очень напоминает человеческую ногу, только намного больше, у нее шесть пальцев, на которых якобы растут волосы. Ранее бразильские фермеры ничего такого не видели, находка их больше испугала, нежели порадовала.

Прежде самую габаритную картофелину вырастил житель Ливана Халил Семхат, ферма которого располагается в нескольких десятках от столицы страны Бейрута, ее вес составил 11,2 килограмма. Дабы выкопать овощ, крестьянин позвал на помощь своих друзей.

Фермеры в Гродно научились выращивать огромные помидоры. Масса одного плода равна килограмму, а если использовать в нарезке салата один такой экземпляр, то блюдом можно накормить сразу нескольких человек.

Никита Готский