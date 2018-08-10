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| | Аналитик: Война между Россией и США начнётся в начале октября

Аналитик: Война между Россией и США начнётся в начале октября

Сегодня, 15:37

Специалист из американского внешнеполитического ведомства уверен: война между США и Россией неизбежна. Сколько она продлится – неизвестно, но закончится полным уничтожением человечества.

Аналитик Джошуа смог даже спрогнозировать сроки начала войны – первые числа октября. Она будет кровавым продолжением уже идущего торгового противостояния. Обе страны накладывают друг на друга санкции, которые усугубят экономическое положение. Выход, как и во все времена, будет один – война. Эксперт уверен, она приведёт это к концу света. Третья мировая заставит остальные страны неизбежно выбирать стороны противостояния и присоединяться к ним.

Ожидается, что в начале сентября произойдёт падение курса рубля, затем дефицит необходимых продуктов, хаос, паника. Затем, война начнется в районе Курильских островов и распространится по всему земному шару. Примечательно, но даже скептики помнят, что прогноз Джошуа относительно начала событий на Украине был абсолютно точным. Он предсказал, что война начнётся в 2014 году и продлится до конца правления Порошенко.


Дмитрий Брокгауз
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