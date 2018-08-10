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| | Мужчина прикинулся мертвым, чтобы отвязаться от жадной до денег жены

Мужчина прикинулся мертвым, чтобы отвязаться от жадной до денег жены

Сегодня, 13:41

Для этого ему даже пришлось заказать себе надгробие, однако позднее обман все же удалось раскрыть.

Комическая ситуация произошла в США. Фотографии, на которых он якобы «мертвый» его жене отправили его друзья. Согласно тому, что они сказали он умер от рака и астмы. Сам мужчина проживает в Америке, а его «жадная до денег» жена на юге Гондураса, в городе Сабе.

На фотографиях, конечно, можно увидеть, что герой ситуации прикидывается. Пользователи сразу заметили, что на одной из фотографий он едва сдерживает улыбку. Поняли это и пожилые родители мужчины, которые увидели фотографии в местных средствах массовой информации.

Другие пользователи удивились тому, что вместо того, чтобы лежать в морге, он почему-то находится на двуспальной кровати, а ткань, покрывающая его, скорее, похожа на обычную наволочку. В конце концов близкие выследили мужчину, а когда обнаружили его живым и здоровым, то он тут же признался во всем.

Давая интервью журналистам, он заявил, что жена звонила ему каждую неделю и требовала все большую сумму денег.

«Каждую субботу от нее раздавался звонок. Она говорила, что в прошлый раз я отправил ей недостаточно денег и в этот раз ей потребуется еще больше денег», - признался мужчина.

Вероятнее всего, мужчину ожидает или развод, или же он продолжит, как и раньше, высылать проживающей в Гондурасе жене, заработанные в США деньги.


Николай Офицеров
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