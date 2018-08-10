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| | НЛО пролетело над Северной Каролиной

НЛО пролетело над Северной Каролиной

Сегодня, 13:36

Житель Северной Каролины встретил неожиданного визитёра, когда был на озере. По словам самого очевидца, это было НЛО, а пользователи сети заявляют, что это был военный корабль.

Недавно в сети появилось видео, где над озером можно заметить неопознанный летающий объект. По данным автора видео, он пошёл забрать свою лодку, но ему пришлось задержаться там из-за погодных условий. Однако придя к нужному месту, мужчина увидел, как над озером застыла буквально летающая тарелка.

Но люди, которые просмотрели видео решили, что это были испытания тайного военного оружия американской армии. Но, кажется, эта загадка так и не найдёт своего решения.

Это не первый случай наблюдения возможного НЛО. Ещё в 1947 году бизнесмен и пилот-любитель Арнольд Кеннет рассказал о том, что стал свидетелем появления неопознанного объекта, и именно благодаря ему было введено понятие "летающая тарелка".


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