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| | В Испании женщина брила свои волосатые ноги в питьевом фонтанчике в парке

В Испании женщина брила свои волосатые ноги в питьевом фонтанчике в парке

Сегодня, 12:12

Британский турист сфотографировал отвратительный акт ухода за собой и опубликовал в Сети.

В Испании в общественном парке города Малага британский турист стал очевидцем отвратительного зрелища – в питьевом фонтанчике женщина брила свои волосатые ноги. Совсем не смущаясь того, что на нее смотрят, дама задрала ногу на высокий постамент фонтана, хотя была одета в мини-платье.

Дело происходило около полудня, когда в парке было большое количество отдыхающих. Многие из них, увидев женщину без комплексов, ошарашенно останавливались. Очевидцу из Британии особенно отвратительным показалось то, что через несколько минут после ухода наглой женщины, из этого же фонтана люди пили воду. Турист также сообщил, что заметил, как бреющаяся женщина смывала кровь от пореза бритвой в фонтане.

В июле появилось сообщение о посетительнице общественного бассейна в Австралии, которая также занималась публичным бритьем ног. Приблизительный возраст женщины – 45-50 лет.


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