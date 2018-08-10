На видео попал взрыв iPhone в салоне автомобиля

Смартфон от Apple, судя по всему, сильно перегрелся под палящим солнцем. В определенный момент он издал резкий хлопок, после чего начал гореть.

Снять все это удалось с помощью видеорегистратора, установленного в машине жительницы китайского Миньхана. Взрыв произошел непосредственно в салоне автомобиля и был заснят на видео.

На записи можно увидеть, что аппарат издает резкий хлопок, после чего испускает дым и пламя. На фоне начавшей кричать и плакать хозяйки устройства девайс отлетает по направлению к лобовому стеклу транспортного средства. Спустя несколько секунд iPhone воспламеняется и также резко гастнет. Владелица гаджета никак не пострадала от произошедшего, что, конечно, нельзя сказать о приборной панели автомобиля.

Хозяйка смартфона утверждает, что до возгорания он лежал именно на приборной панели. Судя по всему, взрыв произошел из-за перегрева компонентов девайса. В этот день температура на солнце доходила вплоть до 40 градусов. Обладательница смартфона рассказала, что в момент возгорания аппарат находился не на зарядке, также в нём была установлена относительно новая батарея, потому она может предположить, что виной всему исключительно перегрев внутренних составляющих.

Николай Офицеров