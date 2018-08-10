Российский фрегат выследил подлодку США в Средиземном море

Корабль сопроводил американскую субмарину.

Представители Главкомата ВМФ РФ заявили о том, что российскому фрегату «Адмирал Эссен» удалось выследить подлодку США в акватории Средиземного моря. Специалистам предстоит составить акустический портрет американской субмарины, делая расшифровку записей основных параметров подлодки. Выследив субмарину, «Адмирал Эссен» более двух часов сопровождал подлодку, сопровождая потенциально опасный объект. В Средиземное море российский фрегат был направлен ещё в марте нынешнего года, а после успешных комплексных учений по ведению боя одиночным судном в составе целой ударной группы корабль успешно вернулся в Севастополь на военную базу.

«Адмирал Эссен» представляет серьёзную опасность для потенциальных противников, так как на его борту установлены 100-мм артиллерийская установка, реактивная бомбовая установка, крылатые ракеты класса «Калибр», комплекс ракетной самообороны «Штиль-1», а также зенитная артиллерия.

Александр Вест