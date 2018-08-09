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| | Огромный лось потряс водителей на Аляске своей вальяжностью

Огромный лось потряс водителей на Аляске своей вальяжностью

Сегодня, 21:54

Огромный лось прогуливался вдоль трассы на Аляске. Один из водителей снял животное на камеру.

 

Видео выложили в Сеть, и пользователи приступили к обсуждению сохатого. Лось медленно шагал вдоль дороги. Он потряс водителей своей вальяжностью. Пользователи Сети отметили его гигантские размеры и массивность. Лось действительно выглядит величаво на фоне движущегося транспорта. Он не спеша бредет в неизвестном направлении. Юзеры предположили, что у животного повреждена нога. Иначе трудно объяснить его медлительность.

Ученые предупреждают людей, лось является очень агрессивным зверем. Даже одомашненные сохатые способны на неожиданные поступки. Лоси часто приходят в ярость и набрасываются на людей. вывести из равновесия их может любая мелочь. Нередка они устраивают между собой поединки. Немалую роль здесь имеют рога. Чем они больше, тем сохатый считается «авторитетней» и его больше уважают соперники.


Домбровский Сергей
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