Огромный лось потряс водителей на Аляске своей вальяжностью

Огромный лось прогуливался вдоль трассы на Аляске. Один из водителей снял животное на камеру.

Видео выложили в Сеть, и пользователи приступили к обсуждению сохатого. Лось медленно шагал вдоль дороги. Он потряс водителей своей вальяжностью. Пользователи Сети отметили его гигантские размеры и массивность. Лось действительно выглядит величаво на фоне движущегося транспорта. Он не спеша бредет в неизвестном направлении. Юзеры предположили, что у животного повреждена нога. Иначе трудно объяснить его медлительность.

Ученые предупреждают людей, лось является очень агрессивным зверем. Даже одомашненные сохатые способны на неожиданные поступки. Лоси часто приходят в ярость и набрасываются на людей. вывести из равновесия их может любая мелочь. Нередка они устраивают между собой поединки. Немалую роль здесь имеют рога. Чем они больше, тем сохатый считается «авторитетней» и его больше уважают соперники.

Домбровский Сергей