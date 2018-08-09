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| | В Никарагуа сняли на камеру похищение морской черепахи на пляже

В Никарагуа сняли на камеру похищение морской черепахи на пляже

Сегодня, 21:31

Браконьер похитил беспомощную черепаху на пляже в населенном пункте Сан Хуан Дель Сюр в Никарагуа. Очевидцы сняли этот процесс на камеру и выложили фото в Сеть. Информацию об этом сообщает Daily Mail.

 

Люди спокойно отдыхали на побережье, внезапно коренастый мужчина забросил морскую черепаху себе на плечо и понес в неизвестном направлении. Люди зафиксировали случившееся на камеру. Браконьер обратил внимание на снимающих, но продолжил свой побег с пляжа. Черепаха только махала конечностями и не оказывала должного сопротивления человеку. Ситуацию прокомментировала руководитель некоммерческой организации Pasco Pacifico Лиза Гонсалес. Она говорит, что браконьеры стали еще более жестокими, чем прежде. Нарушители забирают себе рептилию, у них дома она откладывает яйца. Затем существо ждет незавидная участь. Люди убивают ее и продают мясо на рыках.

В Никарагуа обитают пять видов черепах, в том числе и Оливковая. Каждый год побережье страны посещают множество этих рептилий, чтобы отложить яйца.


Домбровский Сергей
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