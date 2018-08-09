Легкие четырехлетнего мальчика издавали странный свист из-за проглоченной игрушки

Родители четырехлетнего мальчика стали свидетелями странного свиста при кашле сына на протяжении двух дней. Затем они обратились в больницу. Инцидент произошел в Нью-Дели.

Врачи диагностировали у него инфекционное заболевание и назначили лечение. Через год ребенок полностью справился с недугом, но странный свист, издаваемый его лёгкими, продолжали слышать окружающие. Мальчика опять отвезли в больницу, где его обследовали. Ему назначили рентген. На снимках врачи увидели непонятный объект в легких малыша. Юному пациенту вставили в горло бронхоскопическую трубку и услышали непонятный писк. Загадочный звук выбил из колеи медиков. Если это простая игрушка или какой-либо предмет, то должен издаваться хрип. Здесь же слышался писк.

Доктора говорят, что инородные предметы в дыхательных путях людей не являются редкостью. Однако подобные звуки никогда не издавались их легкими. Как оказалось, мальчик проглотил свисток. Врачи изъяли эту игрушку, и малыш полностью поправился.

Информацию о подобном случае опубликована в журнале New England Journal of Medicine. Издание рассказывает о почтальоне, который в детстве тоже проглотил свисток. Игрушка находилась в его легких на протяжении 40 лет. В итоге врачи заподозрили у него наличие онкологического заболевания. На поверку оказалось, что в его легких расположилась игрушка.

Домбровский Сергей