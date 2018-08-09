Гигантский бюст – тяжелая ноша: Обладательница самой большой натуральной груди рассказала, как проходит ее жизнь

Американка Энни Хокинс-Тернер имеет размер груди 102ZZZ, а вес ее составляет примерно 50 килограмм.

Жительница США Энни Хокинс-Тернер, псевдоним Норма Стиц, считается женщиной, которая обладает самой большой натуральной груди. Внушительные формы 59-летней американки отмечены в Книге рекордов Гиннесса. Сама женщина решила рассказать, как проходит ее жизнь. По ее словам, уже в 10 лет ей потребовался бюстгальтер. В школе дети постоянно смеялись над ней, однако именно грудь сделала ее знаменитой. Энни снималась в нескольких порно-фильмах, но по профессии она социальный работник. Помимо этого Норма Стиц поведала, что гигантский бюст- это тяжелая ноша, но на здоровье он не сильно оказывает влияние. От комплексов по этому поводу она лишилась после свадьбы.

Сейчас Энни Хокинс-Тернер вдова. Однако в браке она родила двоих детей. По ее словам, во время беременности ее грудь становилась еще больше из-за молока. Отметим, что кормить отпрысков бюстом она так и не смогла. Женщине неоднократно предлагали уменьшить свое достоинство, но пока она на это так и не решилась. Сейчас американка не перестает участвовать в различных шоу.

Анна Котова