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| | В Сент-Питерсберге женщина разделась и «пустилась в бега» от гигантского паука

В Сент-Питерсберге женщина разделась и «пустилась в бега» от гигантского паука

Сегодня, 20:11

Инцидент произошел в парке штата Флорида, США. 40-летнюю Даниэль Типлз задержали по обвинению в показе половых органов в публичном месте.

 

Американские СМИ проинформировали, что в Сент-Питерсберге (названном в честь столицы Российской империи), штат Флорида, США, женщина разделась и «пустилась в бега» по местному парку от гигантского паука. Ее заметили правоохранители. В отчете полицейские указали, что 40-летняя Даниэль Типлз в обнаженном виде беспорядочно металась по парку и «теребила волосы и грудь», на что реагировали мимо проезжающие водители, останавливая машины. Когда правоохранители задержали женщину, она отказалась одеваться, утверждая, что где-то на ней сидит огромный паук, и именно поэтому она разделась и стала бегать по парке. Затем Даниэль Типлз призналась, что употребляла крэк-кокаин, спайс и метамфетамин.

 

Даниэль Типлз арестовали и обвинили в демонстрации половых органов в публичном месте. В полицейском отчете не уточняется, был ли паук на самом деле.


Виктория Озерова
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