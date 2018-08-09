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Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора

Сегодня, 19:03

Местные художники решили сплотить жителей небольшого городка Ферндейл вокруг излюбленной темы НЛО и заодно помочь окружающей среде.

В американском городе Ферндейл количество жителей едва достигает полторы тысячи человек. В той местности редко можно увидеть туристов, поэтому местные энтузиасты решили сплотить общину. Несколько художников нарисовали стикеры с зелёным инопланетянином-фернделианцем. Этот милашка не первый, кого создали GeoGraphic Designs и The Gallery Society. До этого был Дейл и Спарки Стивен. Создатели акции пообещали каждую неделю создавать нового фернделианца другого цвета. По легенде, эту существа могут читать мысли, становиться невидимыми и даже останавливать время.

Суть акции довольно проста. Каждую неделю организаторы прячут в городских окрестностях специальные ключи и публикуют шифр с их местонахождением в социальных сетях. Затем нужно опубликовать находку на своей странице в социальной сети со специальным хештегом. Этой акцией организаторы хотят привлечь людей к уборке мусора и помочь горожанам стать ближе. Также все желающие смогут приобрести товары с символикой фернделианцев, а все деньги пойдут местным благотворительным и некоммерческим организациям.


Яна Белова
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