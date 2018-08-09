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| | По примеру Ставрополя: Блины с лопаты стали популярными в ресторанах Азии

По примеру Ставрополя: Блины с лопаты стали популярными в ресторанах Азии

Сегодня, 19:49

На ресурсе Reddit опубликовали видео того, как необычно клиентам подавали заказанные блюда.

 Россияне до сих пор помнят Масленицу 2015 года в Ставрополе, кадры из которой разлетелись по Сети и разрослись в мемами. Тогда людей кормили блинами прямо с лопат, что вызвало шок у многих граждан РФ и соседних государств. Однако, несмотря на всеобщее осуждение, ситуация повторилась за последние три года неоднократно. Так, весной 2018 года в Саратове с лопаты кормили уже яичницей на очередном массовом мероприятии.

По примеру Ставрополя и Саратова за лопаты взялись и в Азии, вот только подают на них не только блины и яичницу, но весь ассортимент ресторанного меню. Очевидно, подобные креативные подачи стали популярными в азиатских ресторанах - люди готовы платить за это и выкладывать фото еды на лопате в Instagram.

Ранее появлялись сообщения, что подавать блюда с лопаты начали и в США, и Великобритании. Там нередко можно заказать картофель фри, жаренную отбивную, яичницу и гарнир, которые поднесут к столику в тарелке на подносе, а прямо на лопате.


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