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| | В Британии 22-летняя педофилка накачивала мальчика наркотиками и насиловала

В Британии 22-летняя педофилка накачивала мальчика наркотиками и насиловала

Сегодня, 17:19

Она подсовывала 14-летнему ребенку планшет с эротикой, после чего давала «Ксанакс» и совращала.

22-летняя жительница Великобритании накачивала 14-летнего мальчика наркотиками и насиловала. Педофилка подсовывала подростку планшет с эротикой, после чего давала «Ксанакс». Это успокоительное признано наркотическим препаратом, вызывающим зависимость, продажа и производство «Ксанакса» в России запрещены.

Преступления совершались в 2016 году. Британская полиция выяснила, что задержанная вместе с несовершеннолетним мальчиком также распивала алкогольные напитки и курила каннабис. Мать совращенного педофилкой мальчика сообщила, что подросток «очень смущен» из-за произошедшего.

На недавнем суде над женщиной ее адвокат рассказал, что и он сама в детстве страдала от психологического насилия и испытывала трудности во время учебы. Прокурор признал, что жизнь подсудимой была ужасной, но серьезности совершенного ею преступления это обстоятельство не смягчило.


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