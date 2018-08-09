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| | Heineken в Калифорнии выпускает вместо пива напиток с марихуаной

Heineken в Калифорнии выпускает вместо пива напиток с марихуаной

Сегодня, 15:59

В 2016 году штат Калифорния в США проголосовал за легализацию марихуаны. Официальные продажи каннабиса на этой территории начались в 2018 году.

 

Пивоваренная компания Lagunitas, входящая в состав нидерландской Heineken International, решила продавать в Калифорнии вместо пива напиток с марихуаной, ссылаясь на спрос подобной продукции в американском штате. Новейший продукт организации получил название Hi-Fi Hops. Этот напиток совершенно не содержит алкоголя. Он сделан на базе психотропного вещества – каннабиса. На банке состав Hi-Fi Hops описывается словами: «марихуана, наполненная хвойной игристой водой». В отличие от пива этот товар совершенно не содержит калорий.

По словам производителей, Hi-Fi Hops не способен вызвать опьянение, зато обладает ярко выраженным терапевтическим эффектом. Продажа напитка началась 30 июля в Калифорнии в лицензированных магазинах. Hi-Fi Hops стоит восемь долларов. Он поставляется в уникальной банке с повторно закрывающимся отверстием, а не со стандартным одноразовым кольцом.


Домбровский Сергей
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Производители уверены, что их продукт станет очень популярным.

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