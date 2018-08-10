Заключенный-обжора стал интернет-звездой

Демонстрируя на своей странице в соцсети свой пищевой рацион, заключенный британской тюрьмы за короткое время набрал более 10 тысяч подписчиков. Они поражены необычной роскошью, которую может себе позволить обитатель пенитенциарного заведения.

Читатели этого «Гаргантюа в неволе» регулярно наблюдают шикарные застолья, рацион которых совсем не соответствуют статусу заключенного. По словам анонимного обжоры, всё это он готовит в своей камере на обычной электрической плите. Меню осуждённого разнообразно и питательно: жареные цыплята, рыбные чипсы, чизкейки и шоколад. Кроме этого, к столу непременно прилагается бутылка дорогого алкоголя. Во время трапезы новоявленная Instagram-звезда слушает музыку через стереосистемы или смотрит новые кино-блокбастеры.

Большинство подписчиков в недоумении: как такое может себе позволить обычный заключённый. Ещё более не понятно: как на эти раблезианские пиры смотрит администрация тюрьмы. Но заключенный намекает, что это здесь позволяют себе многие. Специалисты по условиям тюремного содержания уверяют, что самые роскошные тюрьмы с вполне либеральным режимом – в Скандинавии. В одной из них отбывает 21-летний срок террорист Андреас Брейвик, убивший в 2012 году 90 человек. К его услугам – тренажерные зал, интернет, видеоигры, бассейн и возможность удалённого обучения в университете.

Дмитрий Брокгауз