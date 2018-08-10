Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой
| | Заключенный-обжора стал интернет-звездой

Заключенный-обжора стал интернет-звездой

Сегодня, 06:51

Демонстрируя на своей странице в соцсети свой пищевой рацион, заключенный британской тюрьмы за короткое время набрал более 10 тысяч подписчиков. Они поражены необычной роскошью, которую может себе позволить обитатель пенитенциарного заведения.

Читатели этого «Гаргантюа в неволе» регулярно наблюдают шикарные застолья, рацион которых совсем не соответствуют статусу заключенного. По словам анонимного обжоры, всё это он готовит в своей камере на обычной электрической плите. Меню осуждённого разнообразно и питательно: жареные цыплята, рыбные чипсы, чизкейки и шоколад. Кроме этого, к столу непременно прилагается бутылка дорогого алкоголя. Во время трапезы новоявленная Instagram-звезда слушает музыку через стереосистемы или смотрит новые кино-блокбастеры.

Большинство подписчиков в недоумении: как такое может себе позволить обычный заключённый. Ещё более не понятно: как на эти раблезианские пиры смотрит администрация тюрьмы. Но заключенный намекает, что это здесь позволяют себе многие. Специалисты по условиям тюремного содержания уверяют, что самые роскошные тюрьмы с вполне либеральным режимом – в Скандинавии. В одной из них отбывает 21-летний срок террорист Андреас Брейвик, убивший в 2012 году 90 человек. К его услугам – тренажерные зал, интернет, видеоигры, бассейн и возможность удалённого обучения в университете.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
Заключенный в СИЗО мужчина постил в интернете различные рецепты блинчиков
Заключенный в СИЗО мужчина постил в интернете различные рецепты блинчиков

Сообщается, что Аймен Бальбади, который подозревается в причастности к теракту в Париже, использовал мобильное устройство прямо в изоляторе. На своем аккаунте…

В рацион российских космонавтов на МКС ввели новые блюда
В рацион российских космонавтов на МКС ввели новые блюда

Рацион российских космонавтов на МКС разнообразили новыми продуктами питания. СМИ информируют, что теперь в списке продуктов появился кисель из фруктов, грибы…

Серийный убийца умер во время неудачной мастурбации в тюремной камере
Серийный убийца умер во время неудачной мастурбации в тюремной камере

 В собственной камере 62-летний заключенный использовал для усиления оргазма от мастурбации электрический ток. Но в процессе самоудовлетворения что-то пошло не…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости