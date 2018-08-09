В Сеть выложили видео, как голая красотка купила пиво в магазине на АЗС

Абсолютно голая красотка приехала к магазину возле АЗС на иномарке вместе с мужчиной. После непродолжительного разговора у дверей женщина вошла внутрь и отправилась к витрине с пивом.

Дама взяла пенный напиток и последовала к кассе. Мужчина отпустил товар, получил деньги, не обращая внимание на внешний вид покупательницы. Все это время данный процесс снимал на камеру знакомый красотки параллельно велось видеонаблюдение в минимаркете. После совершения покупки девушка спокойно вышла из магазина, села в машину и уехала со своим приятелем. Видео выложили на виртуальные ресурсы. Пользователи Сети активно обсуждают происшествие.

Некоторые юзеры убеждены, девушка проиграла пари, поэтому пришла голой за пивом и купила его без одежды по требованию победителя спора. Автор ролика воздержался от комментариев. Поэтому причину такого поведения девушки точно объяснить невозможно.

Домбровский Сергей