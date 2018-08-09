Фотограф-самоучка из Нигерии делает невероятные портреты людей с необычной внешностью

Мофе Бамуйва (Mofe Bamuуiwa) удалось прославиться благодаря снимкам пятилетней Джейр, которую пользователи признали «самой красивой девочкой» в мире, но и другие ее работы также заслуживают внимания.

Буквально две недели назад фотограф-самоучка из Нигерии Мофе Бамуйва взорвала соцсети. Благодаря всего трем фото с пятилетней моделью она стала популярной. Дело в том, что именно ей удалось запечатлеть маленькую жительницу Нигерии по имени Джейра, которую пользователи Сети тут же признали «самой красивой девочкой в мире». За недели фото девочки облетели буквально весь интернет.

Это привлекло внимание и к другим работам Мофе Бамуйва, которая до этого работала свадебным фотографом в городе Лaгoc (Lagos). Оказалось, что фотограф-самоучка делает невероятные портреты людей с необычной внешностью. Она так старается показать миру какой разной и необычной может быть внешность жителей Африки. Все ее модели «не вписываются» в общепринятые понятия о красоте, но Мофе Бамуйва удается передать на фото всю их самобытность, поэтому от них невозможно оторвать глаз.

Следует отметить, что теперь у Мофе Бамуйва более 145 тысяч подписчиков в Instagram, которые регулярно следят за ее творчеством.

Виктория Озерова