В Турции выпускница вуза впала в ступор после элементарного вопроса на телешоу

В Турции тоже пользуются спросом интеллектуальные передачи, наподобие «Кто хочет стать миллионером». В одной из таких программ опозорилась 26-летняя выпускница вуза.

Девушке задали вопрос о местонахождении Великой Китайской стены. После этого экс-студентка впала в ступор. Элементарный вопрос вызвал у нее сильное беспокойство. Участница телешоу обратилась за помощью в зал. Только 51% зрителей заявили, что Великая Китайская стена находится в Поднебесной. Остальные предположили, будто она в Индии, Японии или Южной Корее. Такие ответы еще больше взволновали выпускницу вуза. Она обратилась за помощью к знакомому, позвонив ему прямо из студии. Молодой человек уверенно заявил, что Великая Китайская стена расположена в КНР.

Только после этого девушка назвала правильный ответ. Пройти в следующий тур программы выпускнице вуза не удалось, поскольку следующий вопрос ей оказался не по силам. В конце передачи дама заявила, что неплохо знает географию и с логикой у нее всё в порядке, просто она растерялась, так как ожидала подвоха со стороны ведущих.

Домбровский Сергей