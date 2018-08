Терезу Мэй сравнили с жирафом за очередной нелепый реверанс

По всей видимости, на своих ошибках премьер-министр Великобритании попросту не учится или же не следит за тем, что происходит на просторах сети, где ее высмеивают.

Публика социальных сетей на этот раз пришла в настоящий восторг. В этот раз Тереза Мэй заслужила сравнение с жиравом за очередной крайне нелепый реверанс, который она отвесила принцу Уильяму, когда встретилась с монаршей особой в ходе праздника в честь столетней годовщины битвы, что произошла под Амьеном в ходе Первой мировой войны.

Has anyone noticed each Theresa May curtsys to royalty ie Prince William she gets lower and lower - Pretty soon she will be worshiping and praying - Just saying; it could happened ; ) RT pic.twitter.com/YbP80Kvyss