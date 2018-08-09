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| | В Индии девушка с 10-килограммовой рукой наконец дождалась лечения

В Индии девушка с 10-килограммовой рукой наконец дождалась лечения

Сегодня, 10:40

Громадный нарост мешал женщине вести нормальную жизнь.

В Индии девушка по имени Мита Сабар с довольно редким заболеванием, из-за которого у неё появилась 10-килограммовая рука, наконец дождалась лечения. Индийка поступила в госпиталь штата Орисса в городе Каттак, где медэксперты намерены разобраться в причинах столь огромного образования в её теле. По словам Сабар, в течение последних десяти лет она не может нормально жить и работать из-за данного отклонения, поэтому она надеется на скорое выздоровление. Доктор Патнаик, заведующий отделением пластической хирургии в госпитале, куда попала девушка, заявил о необходимости выяснения всех причин, по которым рука девушки достигла колоссальных размеров, прежде чем можно будет разработать план терапии.

Врачи подозревают, что Мита Сабар может быть больна некой разновидностью болезни Реклингхаузена, которая провоцирует появление обширного количества доброкачественных опухолей в организме человека. Хирурги полагают, что для удаления всех опухолей потребуется несколько операций, а спасение руки не является возможным, так как она фактически «мертва» уже в течение многих лет.


Александр Вест
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