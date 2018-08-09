На Сардинии оштрафовали туриста за песок в бутылке

Наказание туриста составляло тысячу евро. Причиной для штрафа послужила кража песка с местного песчаного берега.

На Сардинии турист из Великобритании, являющийся еще и гражданином Италии, намеревался вернуться с отдыха с сувениром – бутылкой с пляжным песком. Однако данное желание закончилось штрафом в тысячу евро. Отметим, что в 2017 году на острове ввели законопроект, по которому вывоз даже маленького количества песка с пляжа приравнивался к краже. За такое нарушение рассчитывается штраф от 500 до 3 тысяч евро. Правительство Сардинии говорит, что традиция туристов может навредить окружающей среде острова. По статистике, каждый год гости острова привозят с отдыха центнеры и даже тонны песка с пляжей.

Отмечается, что ужесточения касаются не только самого отдыха, но и сувениров. Недавно стражи порядка Сардинии оштрафовали немца на 600 евро. Дело в том, что турист из Германии появился на песчаном берегу на паркетном транспорте, на котором и застрял в песке.

Анна Котова