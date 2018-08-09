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| | Из сектора Газа по Израилю было выпущено не менее 150 ракет

Из сектора Газа по Израилю было выпущено не менее 150 ракет

Сегодня, 09:26

Израильтянам удалось перехватить лишь часть из снарядов.

Представители Армии обороны Израиля сообщили в своём Twitter-аккаунте, что из сектора Газа по государству с вечера прошедшей среды было выпущено не менее 150 ракет. Израильские военные с помощью систем противоракетной обороны сумели перехватить примерно 25 ракет, однако, остальные снаряды достигли намеченных целей. Кроме того, в Сеть был загружен видеоролик, демонстрирующий испуганных граждан в городе Сдерот, которые пытались спастись от взрывающихся рядом с ними ракет.

В ответ на столь явную агрессию Израиль нанёс массированные удары по цементному заводу, так как строительная продукция использовалась террористами для возведения тоннелей и других объектов. Также Израиль атаковал склады боеприпасов боевиков, мастерские по производству оружия и тренировочные базы террористов. Ранее в ряде СМИ появились данные о том, что вследствие авиаударов, произведённых израильскими военными, с жизнью расстались как минимум три палестинца.


Александр Вест
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