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| | В США медведь забрал у людей пиццу

В США медведь забрал у людей пиццу

Сегодня, 08:32

В маленьком городке штата Теннесси, США, косолапый ворвался на территорию кафе, испугав персонал и посетителей заведения.

О происшествии на своей странице в социальной сети рассказала одна из официанток, которой пришлось обслуживаться стол с посетителем-медведем. Чёрный мишка выглянул из ниоткуда рядом со столом, который секундой ранее покинули посетители. Зверь взобрался на невысокий забор и долго выбирал лакомство. Остановив свой выбор на недоеденной пицце, медведь ступил передними лапами на стол и забрал еду.

Отведав деликатес, он стал высматривать, чем можно было поживиться ещё, но вмешались сотрудники кафе. Медведя прогнали и только позднее поняли, что он долгое время находился в саду заведения. Городок находится вблизи горного хребта Грейт-Смоки-Маунтинс, поэтому странные гости иногда забредают к людям. В России, напротив, чтобы покормить медведя пиццей, люди сами идут в лес и разыскивают косолапого. Так произошло недавно на трассе в Волгоградской области.


Елизавета Трюфель
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