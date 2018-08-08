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| | Аэропорт Берлина эвакуировали из-за секс-игрушки

Аэропорт Берлина эвакуировали из-за секс-игрушки

Сегодня, 20:03

Во время проверки багажа сотрудники воздушной гавани Берлина заметили боевую гранату. Руководители оперативно приняли решение немедленно вывести всех людей на улицу.

 

Позже выявилась ошибка сканирования. Вместо ручной гранаты в багаже находилась секс-игрушка. Вибратор перепутали со снарядом и эвакуировали аэропорт Берлина Шенефельд. Владелец чемодана, где обнаружили секс-игрушку признался, он действительно заходил в магазин по продаже вещей для интимных игр. Там он приобрел вибратор. Покупка произошла примерно 14 дней назад.

Журналисты обратились за информацией к немецким сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские Германии подтвердили факт проверки аэропорта в Берлине эвакуацию людей. Разбирательства продолжались не менее 60 минут. В итоге несколько рейсов отправились позже намеченного срока. Досадная ошибка задела интересы пассажиров самолетов.


Домбровский Сергей
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