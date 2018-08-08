Американские либералы негодуют: В США массово раскупают пророссийские футболки

Футболки с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом» пользуются огромной популярностью в США. Американцы массово раскупают эту одежду, а местные либералы негодуют по поводу данного факта.

Пророссийские футболки привлекли внимание огромного количества граждан США. Американские демократы относятся с юмором к спросу на этот товар, а вот либералы восприняли новость чересчур агрессивно. Они призывают соотечественников к национальному самосознанию. Пророссийские футболки продаются на Amazon. Одна американская журналистка обвинила Москву в их распространении. Затем убедилась в наличии предложений о продажах футболок в Сети и извинилась за свои слова в адрес России. Хотя журналистка назвала отвратительным, реализацию подобной продукции в США.

Представительнице прессы подсказали, где можно найти пророссийские футболки. Она зашла на виртуальный ресурс Amazon и убедилась, Кремль к распространению данного товара не имеет никакого отношения, американские компании отлично справляются с задачей самостоятельно.

Домбровский Сергей