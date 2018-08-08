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| | Одевайся, как герцогиня: Сеть магазинов Boden распродает наряды «под Кейт Мидлтон»

Одевайся, как герцогиня: Сеть магазинов Boden распродает наряды «под Кейт Мидлтон»

Сегодня, 18:47

В ассортименте бренда появились платья, как две капли воды похожие на те, что носит герцогиня Кембриджская. Хитом продаж обещает стать «умный» твидовый ансамбль «Аделаида».

 

Вооружившись лозунгом: «Одевайся, как герцогиня», Сеть магазинов Boden распродает одежду «под Кейт Мидлтон». Это уже не первый раз, когда ритейлер делает деньги на супруге принца Уильяма. Поклонники Мидлтон уже приготовились приобретать платье Аделаида за 150 фунтов или твидовый костюм от Gucci за 1,719 фунтов стерлингов. Его венценосная особа надевала во время визита в один из музеев Лондона. На ту пору герцогине было 36 лет.

 

Хоть костюмы, продаваемые Boden и не аутентичные, но они значительно дешевле тех, которые были на Кейт, а по виду ничем не отличаются. Только самые скрупулезные стилисты, или те, кто рассматривает одежду герцогини под микроскопом, заметят, что на бюджетной версии нет карманов на бедрах и молнии спереди. Однако взамен ритейлер предлагает возможность купить платье в любом размере: от шестого до 22 или от 34 до 50 по европейской таблице размеров. Продавцы уверяют, что в наличии пока есть все размеры. Еще одним преимуществом Boden-версии является натуральность. Как заявлено на сайте, изделие на 100% состоит из шерсти овец. Выращенных на Шетландских островах.

 

Популярный в Великобритании стилист Рошель Уайт заявил, что Кейт отличается рачительностью в выборе нарядов. Из роскошных брендов она выбирает лишь то, что необходимо по королевскому протоколу. Вне своей «службы» она, по словам Уайта, обычная девушка. Любит ходить в магазины на Хай-стрит и покупать товары со скидками. Чувство стиля у нее врожденное, а вовсе не результат принадлежности к королевской семье. В большинстве случаев Кейт отдает предпочтение одежде от бренда Zara и творениям своего любимого дизайнера Дженни Пакхэм.


Дарья Светозарова
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