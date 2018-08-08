Внучка английской королевы загорает на пляже с голой грудью

Внучку английской королевы Амелию Виндзор увидели на пляже с обнаженной груди в Ибице. Девушка неоднократно нарушала строгие правила, которых придерживаются члены ее семьи.

Амелия Виндзор не только загорает с голой грудью, она еще делает татуировки, хотя представителям королевской крови это не разрешается. Девушка отбросила все формальности в сторону и наслаждается жизнью, вызывая неодобрение со стороны самодержцев. Внучка английской королевы завела аккаунт в Instagram. Кроме Амелии Виндзор больше никто из семьи правителей Британии не ведет страничку в социальных сетях. Фотографию представительницы королевской семьи опубликовало издание The Sun.

Амелия Виндзор не занимает 38 позицию среди претендентов на престол. Она часто присутствует на официальных мероприятиях семьи, но далека от соблюдения условностей. Девушка позволят себе пошалить: она посещает ночные клубы и выступает на подиуме в качестве модели. В Instagram внучка английской королевы выкладывает исключительно скромные снимки.

Домбровский Сергей