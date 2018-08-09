В Перу девять человек посетили похороны и умерли

Причиной скоропостижной смерти людей стало пищевое отравление.

Зарубежные СМИ сообщают об инциденте в Перу, повлекшим за собой трагические последствия – девять человек умерли после того, как посетили похороны. Спустя некоторое время в образцах еды из похоронного ужина Минздрав страны обнаружил опасные для жизни человека химические препараты. При этом в настоящий момент не известно, как яд мог оказаться в продуктах питания.

Известно, что погибли люди разного возраста. Самому молодому умершему 12 лет, самому старшему – 72 года. Семьям погибших принесла свои соболезнования глава перуанского Минздрава.

По данным прессы, это не первый случай массового пищевого отравления на территории Перу за последнее время. В частности, в клиники страны не так давно доставили 52 человека, которые также отравились едой, из них 21 пациент сейчас находится в критическом или тяжелом состоянии. По одной из версий, люди могли пострадать из-за употребления продуктов, обработанных инсектицидами.