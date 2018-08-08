Жену президента Сирии госпитализировали в одну из клиник Дамаска. Медикам удалось выявить опухоль на ранней стадии.

В среду сирийские СМИ проинформировали, что у супруги Башара Асада диагностировали рак груди. Сообщение об этом появилось в официальном Facebook-аккунте канцелярии президента страны. Отмечается, что Асма аль-Асад была госпитализирована в одну из клиник Дамаска. Именно там врачи и выявили злокачественную опухоль молочной железы. Уточняется, что медики выяви опасную болезнь на ранней стадии. Подтверждение информации появилось в Twitter-аккаунте президента Сирии. Он отметил, что на данный момент его 42-летняя супруга проходит курс химиотерапии. СМИ выразили надежду, что лечение пройдет успешно, так как заболевание удалось диагностировать вовремя.

Также в Сети появился снимок с госпиталя. На нем запечатлена Асма аль-Асад со своим супругом. На фото ей ставят капельницу, при этом сама первая леди Сирии выглядит веселой и мило общается с мужем.

Виктория Озерова