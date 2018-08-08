В Японии из-за тайфуна рекомендована эвакуация почти 90 тысяч человек

Ранее стихия послужила отменой для сотен авиарейсов в стране.

В Японии представители властей города Мобара рекомендовали произвести эвакуацию почти 90 тысяч человек, проживающих в префектуре Тиба, которые могут серьёзно пострадать от надвигающегося тайфуна. Специалисты уже присвоили стихийному бедствию 13-й порядковый номер, а сам тайфун прозвали Шаньшань. В столичном регионе Японии из-за приближения Шаньшаня были отменены порядка 130 различных авиарейсов. Кроме того, буйство стихий повлияло на расписание наземных видов транспорта, так как в столичном регионе страны были отменены многие поезда компании East Japan Railways.

По расчётам метеорологов, вся разрушительная сила тайфуна Шаньшань должна обрушиться на столицу Японии и близлежащие территории страны в ночь с восьмого на девятое августа. Эксперты составили замеры, которые показали, что предельная скорость ветра в центре Шаньшаня может достигать внушающих 50 метров в секунду.

Александр Вест