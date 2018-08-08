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| | Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 340 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 340 человек

Сегодня, 15:56

Сотни пострадавших граждан были экстренно госпитализированы.

В ряде индонезийских СМИ появилась обновлённая информация о жертвах сильного землетрясения, которое ударило по острову Ломбок в минувшее воскресенье. Согласно новым данным, число жертв стихии в Индонезии превысило отметку в 340 человек. Из-за мощных подземных толчков, эпицентр которых был чуть севернее от Ломбока, унесли жизни 347 человек. Информацию о погибших гражданах предоставил Иван Асмара, возглавляющий управление по борьбе со стихийными бедствиями в Северном Ломбоке. Специалисты полагают, что это лишь предварительная оценка жертв среди местного населения, так как множество строений, в которых пребывали граждане, попросту сравнялись с землёй.

В одной только мечети, расположенной в деревне Пангсор, во время первого толчка магнитудой в семь баллов, полностью разрушившего строение, находилось порядка двухсот человек. В данный момент многие тысячи индонезийцев остались без домов, которые попросту схлопнулись, как постройка из обычных карт.


Александр Вест
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