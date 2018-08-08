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| | В США 92-летний доктор раскрыла секреты успеха и долголетия

В США 92-летний доктор раскрыла секреты успеха и долголетия

Сегодня, 14:48

В преклонном возрасте женщина всё ещё ведёт врачебную практику.

В телепередаче Good Morning America журналисты взяли интервью у 92-летней американки, работающей доктором в медицине, которая решила раскрыть секреты своего профессионального успеха и удивительного долголетия. Мелисса Фримен заявила, что она очень гордится, что в столь преклонном возрасте ей удаётся оставаться активной и даже вести врачебную практику. В Гарлеме многие знают Фримен, так как она всё ещё принимает пациентов в частном порядке, помогая выздоравливать многим американцам уже в течение более чем 37 лет. Минимум два раза в неделю Малисса пользуется услугами метрополитена, не опасаясь столь людных публичных мест.

Доктор Фримен работает с пациентами, которые не могут избавиться от наркотической зависимости, желающих избавиться от вредной привычки употреблять всяческие опиаты, включая героин и оксикодон. Мелисса подтвердила ведущим программы, что она намерена продолжать врачебную практику и впредь. Говоря о секретах своего успеха и долголетия, Фримен подчеркнула, что каждому человеку следует найти своё дело и заниматься им, пока на это хватает сил.


Александр Вест
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