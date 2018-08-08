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| | В США муж заживо сжег прикованную к инвалидному креслу супругу

В США муж заживо сжег прикованную к инвалидному креслу супругу

Сегодня, 12:59

Инцидент произошел в США, Норфолк. Главным подозреваемым сразу назвали супруга женщины, 58-летнего местного жителя.

 

Изначально он рассказывал полицейским, что весь день, когда его супруга умерла, он провел в баре, где и остался ночевать, потому как находился в состоянии сильного опьянения. Дальнейшее выяснение помогло установить, что он врет практически во всем. Позднее мужчина признался, что залил бензином свою прикованную к инвалидному креслу супругу, после чего сжег заживо.

О пожаре сообщили соседи, которые первыми обратили внимание на то, что из одного из окон валит дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили женщину в инвалидном кресле с сильнейшими ожогами. Спасти ее в результате так и не удалось, потому она скончалась до попадания в больницу.

Полиция установила также, что инвалидное кресло женщине понадобилось после того, как она перенесла сложнейшую операцию на сердце. В молодости она работала при медицинском центре армии Канады на острове Гонолулу.

Преступник отправится в суд уже в сентябре, до этого момента он будет содержаться под стражей. Также предполагается, что его могут проверить на вменяемость. Сам же он, давая короткий комментарий прессе заявил, что не считает себя монстром.


Николай Офицеров
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