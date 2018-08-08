Родительница британского агента, а также бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Российской Федерации 90-летняя Елена Скрипаль надеется, что ей не откажут во въезде.

Информацию о том, что мать Скрипаля собралась посетить Британию, дабы увидеться с сыном, рассказала племянница Скрипаля Виктория. «Мы решили подавать документы от имени бабушки, а сама буду сопровождающей», - отметила в своем заявлении Виктория Скрипаль.

Также она выразила серьезные опасения на тему того, что ей в очередной раз будет оформлен отказ, однако 90-летняя Елена Скрипаль искренне надеется на то, что ей все же разрешат увидеться с сыном.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в парке Солсбери. К настоящему моменту оба выписаны из больницы. Лондон строит обвинительную линию в отношении Кремля, утверждая, что Скрипалей отравили с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы было произведено в Российской Федерации.

В Москве данные обвинения отрицают. Более того, 4 августа посол России в Лондоне Александр Яковенко утвердительно заявил, что государства, не входящие в западный блок, считают версию британских властей по делу об отравлении Скрипалей неправдой.

Николай Офицеров