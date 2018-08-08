В провинции Батман хотят изменить границы региона, чтобы походить на символ супергероя

На карте мира вскоре может появиться настоящий знак супергероя.

Из-за Бэтмена множество турков намерено изменить границы провинции Батман. Чтобы обратить внимание правительства Турции на данную просьбу, на портале Change.Org была создана петиция, в которой Кемаль Атакан Кюрджа, проживающий в Батмане, предложил сделать границы данного региона похожими на фирменный знак супергероя, напоминающий фигуру летучей мыши. Столь абсурдное на первый взгляд предложение уже поддержали более 22 тысячи турков, согласившихся на изменения ради появления на карте фирменного знака Бэтмена.

Вскоре один из жителей Батмана и вовсе предложил назвать провинцию Готэм, так как именно в этом городе проживает вымышленный супергерой-миллионер. Несмотря на то, что юридически петиция не имеет никакой власти, всё больше людей активно поддерживают идею Кюрджа. Заметим, Кемаль заявил, что данное изменение станет лишь первым этапом во всеобщем преобразовании региона под знаком летучей мыши.

Александр Вест