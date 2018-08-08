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| | «Свежий банан каждый день»: В Южной Корее решили назойливую проблему

«Свежий банан каждый день»: В Южной Корее решили назойливую проблему

Сегодня, 09:14

Гениальный ход маркетологов активно обсуждают в соцсетях.

В ряде информационных ресурсов появились данные о том, что в Южной Корее раз и навсегда решили проблему со слишком переспелыми бананами. Внимание общественности привлекла реклама, созданная сетью супермаркетов E-Mart, в которой показаны шесть бананов различной спелости. Маркетологи додумались поместить в одну упаковку бананы, каждый из которых следует съедать через день, так как через сутки каждый из бананов дозревает до нужной кондиции. Столь простое, но от этого не менее хитростное решение вызвало восторг у многих пользователей в соцсетях. Некоторые юзеры заметили, что раньше не могли съедать более трёх бананов в неделю, так как они становятся мерзкими и липкими, когда перезревают, однако, специалисты из Южной Кореи решили эту проблему.

Всё же восторженные отзывы пользователей граничили с недоумением от количества бананов, так как в рекламе сказано, что на один день недели приходится один фрукт, а в упаковке их всего шесть. Кто-то из народных специалистов подсказал, что корейцы работают шесть дней в неделю, поэтому в выходной у них не остаётся сил подойти к холодильнику, поэтому седьмой банан попросту не нужен.


Александр Вест
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