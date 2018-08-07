Спящая летучая мышь над дверью магазина умилила Сеть

Пользователи успели по-разному пошутить на данную тему, создали несколько мемов и рассказали про свои встречи с летучими мышами.

Не так давно в Сеть попало фото объявления на двери магазина: «Мышь спит (стрелочка указывает вверх). Пожалуйста, воспользуйтесь другой дверью (стрелочка вправо)», при этом над самой дверью действительно можно заметить спящую летучую мышь. Фотография «взорвала» социальные сети, пользователи которых успели сделать несколько мемов на данную тему. Например, на одном из них фото спящего водителя с подписью: «Водитель спит. Пожалуйста, воспользуйтесь другим автобусом».

Также люди рассказали о том, как им или их знакомым приходилось сталкиваться этими ночными животными: на даче, в ванной комнате и даже в холодильнике. Кто-то предположил, что спящая мышь на фото на самом деле сдохла, так как она выглядит слишком бледной, но другие пользователи не согласились - это может быть просто иная разновидность мышей. Кроме того, пользователи предположили, что это и не мышь вовсе, а новый вид покемона или Бэтмен отсыпается после ночной смены.