В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов
| | Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса

Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса

Сегодня, 17:40

Олег Артемьев нередко публикует снимки, показывающие то, как выглядят города или географические объекты с орбиты Земли. Стихийное бедствие, которое бушует в Калифорнии больше недели, не осталось без его внимания.

 На странице космонавта в социальной сети появились несколько фотографий, на которых показан сам пожар. Видно, что из-за стихийного бедствия в воздухе большое количество дыма, закрывающего всё происходящее под ним. Олег Артемьев отмечает, что происходящее на Земле легко видно из космоса, и находящийся на борту МКС экипаж за ним наблюдает.

 Помимо фотографий, космонавт рассказал о самом бедствии тем, кто мог не обращать на него внимание. Он отмечает, что пожар признан самым крупнейшим за всю историю штата. Из-за огня, распространившегося в лесах были эвакуированы тысячи человек, и с огнём борется большое количество пожарных. «Очень тяжело за этим наблюдать», - пишет космонавт. Олег отметил, что желает скорейшего разрешения ситуации и того, чтобы пожар был потушен как можно быстрее.


Соломон Эспи
Новости по теме
Пополнение на МКС: Олег Артемьев встретил старого друга Александра Герста
Пополнение на МКС: Олег Артемьев встретил старого друга Александра Герста

Российский космонавт Олег Артемьев, находящийся в составе международного экипажа на МКС, рассказал в Instagram о пополнении на станции. К нему присоединился…

На МКС активно готовятся к ЧМ-2018
На МКС активно готовятся к ЧМ-2018

 Известный космонавт-испытатель Олег Артемьев вместе с Антоном Астреем с нетерпением ждут старта Чемпионата мира по футболу. Об этом Почётный гражданин…

Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядят российские стадионы с высоты 430 километров
Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядят российские стадионы с высоты 430 километров

Олег Артемьев активно болеет за российскую сборную с борта Международной космической станции. Кроме того, космонавт радует фанатов необыкновенными снимками…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости