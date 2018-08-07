Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса

Олег Артемьев нередко публикует снимки, показывающие то, как выглядят города или географические объекты с орбиты Земли. Стихийное бедствие, которое бушует в Калифорнии больше недели, не осталось без его внимания.

На странице космонавта в социальной сети появились несколько фотографий, на которых показан сам пожар. Видно, что из-за стихийного бедствия в воздухе большое количество дыма, закрывающего всё происходящее под ним. Олег Артемьев отмечает, что происходящее на Земле легко видно из космоса, и находящийся на борту МКС экипаж за ним наблюдает.

Помимо фотографий, космонавт рассказал о самом бедствии тем, кто мог не обращать на него внимание. Он отмечает, что пожар признан самым крупнейшим за всю историю штата. Из-за огня, распространившегося в лесах были эвакуированы тысячи человек, и с огнём борется большое количество пожарных. «Очень тяжело за этим наблюдать», - пишет космонавт. Олег отметил, что желает скорейшего разрешения ситуации и того, чтобы пожар был потушен как можно быстрее.

Соломон Эспи