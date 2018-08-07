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| | В Германии на 12,5 лет осудили мать, продававшую сына иностранным педофилам

В Германии на 12,5 лет осудили мать, продававшую сына иностранным педофилам

Сегодня, 16:41

Приговор был оглашен судом немецкого Фрайбурга. Женщину в результате обвинили более чем в 60 преступлениях на сексуальной почве.

 

В результате горе-мать осудили на 12,5 лет тюрьмы. Также 12 лет получил отчим жертвы. Следствию удалось доказать факт того, что в течение двух лет пара насиловала сына, а после стала предлагать его для удовлетворения своих сексуальных нужд иностранным и отечественным педофилам, используя для этого даркнет.

Жертвой пары, помимо их маленького сына, стала также трехлетняя девочка, дочь знакомых семейства. Согласно решению суда Германии, извращенцы должны выплатить пострадавшим почти 43 тысячи евро. Пара признала свою вину полностью. По данному резонансному делу полиции удалось арестовать восемь человек. Ребенка к процессу не привлекли, ведь сейчас он воспитывается в приемной семье.

Специалистами все еще ведутся работы по данному громкому делу. В частности, им удалось выяснить, что школьные педагоги, где учился мальчик, несколько раз направляли запросы в органы опеки. Они довольно давно начали подозревать, что в отношении мальчика совершалось насилие, но соответствующие ведомства не уделяли вопросу должного внимания.


Николай Офицеров
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