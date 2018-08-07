Члены ку-клукс-клана завлекают детей конфетами

Беспокойство по этому поводу проявили жители штата Нью-Йорк. Члены ку-клукс-клана ранним утром оставляют агитационные листовки с конфетами рядом со школьной автобусной остановкой.

Американцы уверены, руководители расисткой организации делают это намеренно, дабы пополнить свои ряды детьми. В Нью-Йорке активизировались члены ку-клукс-клана. Они стараются завербовать новых людей в свою группировку и поэтому дарят им конфеты и прочие сладости. Участники данной организации используют любые методы, дабы обмануть доверие несовершеннолетних и привлечь их на свою сторону. Психологи говорят, что подростки больше всего поддаются влиянию со стороны и идут на радикальные меры. Местные жители переживают за своих детей. Градоначальник Нью-Йорка распорядился провести расследования по поступающим жалобам людей.

Ку-клукс-клан появился в середине XX века. Эта организация убеждает общество в превосходстве белых над представителями остальных рас. В свое время она выступала против коммунизма. Во время наибольшей активности ку-клукс-клан насчитывал шесть миллионов сторонников. Сейчас их количество исчисляется восемью тысячами.

Домбровский Сергей