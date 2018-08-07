В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов
| | Члены ку-клукс-клана завлекают детей конфетами

Члены ку-клукс-клана завлекают детей конфетами

Сегодня, 15:59

Беспокойство по этому поводу проявили жители штата Нью-Йорк. Члены ку-клукс-клана ранним утром оставляют агитационные листовки с конфетами рядом со школьной автобусной остановкой.

 

Американцы уверены, руководители расисткой организации делают это намеренно, дабы пополнить свои ряды детьми. В Нью-Йорке активизировались члены ку-клукс-клана. Они стараются завербовать новых людей в свою группировку и поэтому дарят им конфеты и прочие сладости. Участники данной организации используют любые методы, дабы обмануть доверие несовершеннолетних и привлечь их на свою сторону. Психологи говорят, что подростки больше всего поддаются влиянию со стороны и идут на радикальные меры. Местные жители переживают за своих детей. Градоначальник Нью-Йорка распорядился провести расследования по поступающим жалобам людей.

Ку-клукс-клан появился в середине XX века. Эта организация убеждает общество в превосходстве белых над представителями остальных рас. В свое время она выступала против коммунизма. Во время наибольшей активности ку-клукс-клан насчитывал шесть миллионов сторонников. Сейчас их количество исчисляется восемью тысячами.


Домбровский Сергей
Новости по теме
В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис
В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис

Жители Ростова-на-Дону в соцсетях предостерегают родителей несовершеннолетних детей о появлении педофила. Он предпочитает орудовать в кинотеатрах, при этом в…

В Италии задержали более 100 членов мафиозного клана
В Италии задержали более 100 членов мафиозного клана

 Карабинерам удалось провести успешную операцию по задержанию преступников, «накрыв» два криминальных клана. Задержание состоялось в южной части страны на…

Православные активисты требуют запретить рассказывать в школах про ВИЧ
Православные активисты требуют запретить рассказывать в школах про ВИЧ

 Члены российской православной организации потребовали от мэрии Новосибирска запретить осуществлять в школе профилактические беседы про заболевание ВИЧ с…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости