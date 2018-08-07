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| | Из-за слишком горячей подливки KFC мальчик попал в больницу

Из-за слишком горячей подливки KFC мальчик попал в больницу

Сегодня, 12:43

Парень пострадал от серьёзных ожогов.

В Великобритании 10-летнией мальчик по имени Кайл Кори попал в больницу с нешуточной травмой из-за слишком горячей подливки KFC. Компания, занимающаяся производством фастфуда, была вынуждена принести публичные извинения пострадавшему парню, который был госпитализирован из-за серьёзного ожога. По словам матери мальчика Джоанн Кроули, её сын безуспешно пытался открыть подливку, а когда крышка слетела, часть раскалённой подливы попала ему прямо на ногу, мгновенно оставив ожог. Связавшись с представителями KFC, Джоанн потребовала уменьшения температуры, до которой разогреваются фирменные соусы компании.

Кроули заметила, что перед открытием подливка простояла около 10 минут и всё же осталась настолько горячей, что сильно навредила коже её маленького сына. Кроме того, женщина настояла на том, чтобы контейнеры, в которых распространяются соусы, поменяли свою форму для более удобного доступа, что могло бы предотвратить травму её ребёнка.


Александр Вест
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