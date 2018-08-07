Следователи «захватили» офис крупнейшего интернет-портала Беларуси

Для работников tut.by утро 7 августа началось с того, что у них произошёл обыск из-за обвинений в незаконной деятельности. Следственный комитет приостановил работу интернет-портала, а также задержал главного редактора.

Поводом для таких действий послужили обращения к следователям работников информационного агентства БелТА. Они рассказали о том, что у них наблюдаются проблемы с работой платных сервисов в отношении одного из заказчиков. Следственный комитет начал проверку и выявил, что незаконные действия исходили со стороны крупнейшего в Беларуси интернет-портала.

Из-за обвинений по статье «несанкционированный доступ к компьютерной информации, повлекший причинение вреда», были задержаны несколько лиц, в том числе главный редактор tut.by. Также следственный комитет отмечает, что к преступной деятельности причастны издательские дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Следователи, которые «захватили» офис, продолжают обыск в поисках дополнительной информации.

Соломон Эспи