Надпись сложена из белых камней и вкопана в грунт. Она располагается на холме Брей-Хед в графстве Уиклоу.

Около восьми десятков подобных посланий в годы Второй мировой войны разместили в Ирландии для предотвращения случайной бомбардировки, так как Ирландия являлась единственным представителем Британского Содружества, сохранявшим нейтралитет в 1939-1945 годах. Послание образует слово Eire («Ирландия»), в большей части случаев его оставляли на западе страны, а для восточной части страны являются необычными.

Во время войны немецкие военные самолеты пытались захватить превосходство в небе и ликвидировать милитаристическую инфраструктуру Англии своими атаками. В 1940 году произошла знаменитая Битва за Британию, после которой Адольф Гитлер отказался от планов наземной высадки.

Адольф Гитлер лидер (фюрер) Германии в 1933-1945 годах, основатель Национал-социалистической партии. Гитлер являлся выходцем из обычной семьи, в 1914 году вступил в войска кайзеровской Германии и воевал на полях Первой мировой войны. Умер 30 апреля 1945 года незадолго перед капитуляцией Третьего Рейха перед наступающими войсками союзников и РККА.

Никита Готский