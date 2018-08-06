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| | В США во время бейсбольного матча над стадионом пронеслись два ангела

В США во время бейсбольного матча над стадионом пронеслись два ангела

Вчера, 18:30

Фанаты команд уверены, что божественные создания прилетели благословить спортсменов.

3 августа в США прошёл товарищеский матч между командами Канзас-Сити Роялс и Миннесота Твинс. В начале игры над стадионом было пасмурное небо, но когда все игроки вышли на поле и готовились сразиться, тучи будто бы расступились. В то время, когда бейсболист из команды Канзас-Сити Роялс готовился принять подачу, оператор решил навести камеру на небо.

В сумерках над стадионом на большой скорости пронеслись два светящихся объекта. Посетители матча не заметили ничего необычного, но в Сети запись игры наделала много шума. Пользователи были уверены, что перед ними не НЛО, а ангелы. Многие писали, что небесные создания специально пролетели над стадионом, чтобы благословить любимую команду. Скептики посчитали обе версии нелепыми и заявили, что в небе были дроны. Однако объекты двигались слишком быстро, из-за чего теория рассыпалась.


Яна Белова
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